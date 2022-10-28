Трамп может вернуться в Twitter уже в понедельник

Главное: Дональд Трамп вернется в Twitter. Это может произойти уже в понедельник.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп поздравил основателя компаний Tesla и SpaceХ Илона Маска с покупкой социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба политика.

Так, он заявил: «Мои поздравления Илону Маску в связи с приобретением Twitter».

Экс-глава государства добавил: «Мне сообщили, что мой аккаунт будет восстановлен и начнет действовать в понедельник. Посмотрим».

В тему: Маск уже изгнал из Twitter старое руководство.