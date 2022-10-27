Названы продукты, которые подорожают в Украине до конца года

Главное: До конца года в Украине вырастут цены на продукты. Прогноз дали эксперты.

Детали: Экономические эксперты считают, что до конца 2022-го года в Украине вырастут цены на многие продукты. Их цитирует «24 канал».

Так, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что стоит ожидать подорожания хлеба, круп, молочной и мясной продукции.

Он добавил, что картофель сейчас дешевле, чем был до войны, но с ноября—декабря и он начнет расти в цене.

Отмечается: «Все будет дорожать. У нас в сентябре инфляция 24%. НБУ и министерство экономики заявили, что до конца года будет 30%. Продовольственная корзинка будет где-то под 38% роста».

Кроме этого специалист прогнозирует рост стоимости яиц на 10%. Одной из причин этого могут стать приготовление украинцев к новогодним праздникам, до 55-57 гривен за десяток.

В то же время аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко говорит, что не стоит ожидать снижения цен на какие-либо продукты, хотя и не исключает, что какие-то товары могут остановиться у цен.

Информируется: «Например, сейчас подешевели грибы на 20-30% за последние несколько дней, поскольку сезон. Также яблоки и фрукты сейчас не дорожают из-за хорошего урожая и в дальнейшем могут держаться в цене».

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