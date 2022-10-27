Стало известно, что происходит с долгами Украины

Главное: Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос. Данные на начало октября.

Детали: Государственный и гарантированный государством долг Украины снова вырос. На 30 сентября он составил 3 триллиона 587,38 миллиардов гривен (98,1 миллиарда долларов).

Такие цифры приводит министерство финансов страны.

Отмечается, что в прошлом месяце долг вырос в гривневом эквиваленте на 2,62 миллиарда, а в долларовом – 70 миллионов.

Информируется, что с начала этого года госдолг вырос на 915,32 миллиардов гривен (34,3%). Однако в долларах сумма выросла всего на 140 миллионов (на 0,1%).

Резюмируется, что основной причиной роста долга с начала года явилась девальвация гривны.

Напоминается, что официальный курс доллара по отношению к гривне вырос на 34,1%:с 27,2782 на 31 декабря 2021-го года до 36,5686 гривен на сегодняшний день.

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