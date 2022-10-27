СБУ «шерстит» коллективы предприятий критической инфраструктуры, ищут коллаборатов

Главное: СБУ проверяет коллективы предприятий критической инфраструктуры на наличие коллаборантов. Спецслужбы «пересеивают» людей. Уже задержан один из работников ТЭС, который передавал РФ данные.

Детали: СБУ проверяет коллективы предприятий критической инфраструктуры Украины на наличие потенциальных коллаборантов. Об этом сообщил и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью «Интерфакс-Украина».

«В целом, каждое место, где расположены наши мощности, постоянно отрабатывается в рамках контрдиверсионных и антитеррористических мер. Что это значит? Берется конкретная локация, заходят силы Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и путем такого поэтапного „пересеивания“ мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом. Как правило, находятся и те, кто уже реально трудится на него», — заявил Василий Малюк.

По его словам, задержан один из работников ТЭС, который передавал РФ данные по расположению энергетических объектов, «а затем собирал результаты обстрелов и передавал оккупантам».

«Он уже дает признательные показания», — сказал Малюк.

Читайте также в тему материал «Ракетные удары по украинской инфраструктуре» (текст обновляется онлайн).