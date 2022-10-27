Россия угрожает атаками на спутники Starlink

Главное: Российский МИД угрожает, что коммерческие спутники США, задействованные в российско-украинской войне, могут стать "законными целями" для РФ. Судя по всему речь идет о спутниках от Илона Маска Starlink.

Детали: Российский МИД угрожает, что коммерческие спутники США, задействованные в российско-украинской войне, могут стать "законными целями" для РФ. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Квазигражданская" инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - заявил он.

Судя по всему речь идет о спутниках от Илона Маска Starlink.