Россияне говорят, что уже переселили в Херсонской области десятки тысяч людей

Главное: В Херсонской области переселяют людей. Уже более семидесяти тысяч человек.

Детали: Россияне продолжают переселять в аннексированной Херсонской области людей. Об этом сообщил назначенный Москвой врио губернатора Владимир Сальдо.

Он поведал, что с правого берега Днепра на левый выехало более 70 тысяч человек.

По его словам, около 40 тысяч человек обратились в колл-центр с просьбой помочь им переправиться на левый берег.

Россияне говорят, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра, в аннексированный Крым или же в РФ.

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