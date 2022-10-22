Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В столице УПЦ передала 100 продуктовых наборов для переселенцев

В столице УПЦ передала 100 продуктовых наборов для переселенцев

Александра Кудрявцева
22.10.22 15:32
52
В столице УПЦ передала 100 продуктовых наборов для переселенцев
Главное: В Киеве Социальный отдел Украинской Православной Церкви передал 100 продуктовых наборов для переселенцев
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», сотрудники Отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь переселенцам и социально незащищенным слоям населения.
 
«Раздача состоялась в Центре гуманитарной и социальной помощи УПЦ, который находится на территории строящегося Кафедрального собора УПЦ, недалеко от метро Лыбидская, по адресу Железнодорожное шоссе, 3. В Центре беженцы, бездомные и малоимущие могут получить гуманитарную помощь, одежду, лекарства», — поделились в пресс-службе Социального отдела.
 
В тему: В Киеве на вокзале УПЦ кормит сотни нуждающихся и бездомных.
 

Тэги: Киев, гуманитарная помощь, переселенцы, УПЦ

Комментарии

Статьи

22.10.22 11:01

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как телемарафон убивает украинское телевидение
21.10.22 20:18

Как телемарафон убивает украинское телевидение

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В Европе может начаться гражданская война
В Европе может начаться гражданская война
В Европе может начаться гражданская война
В Европе может начаться гражданская война
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.10.22 15:15

Священник УПЦ объяснил, почему важно читать молитвы, составленные святыми
22.10.22 13:55

На Виннитчине священники УПЦ собрали деньги и гуманитарную помощь для ВСУ
22.10.22 13:40

В трех епархиях УПЦ прошел крестный ход с мощами святых воинов о мире в Украине
22.10.22 13:20

На Черниговщине УПЦ передала гумпомощь детям-инвалидам
22.10.22 13:05

На Закарпатье сторонники ПЦУ готовятся к захвату храма УПЦ
22.10.22 12:52

В Киеве на вокзале УПЦ кормит сотни нуждающихся и бездомных
21.10.22 18:28

Винницкая епархия УПЦ отправила 9 тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру
21.10.22 16:27

Путин заявил, что с алкоголизмом в России все хорошо
21.10.22 15:57

Эксперты прикинули, кто может стать новым британским премьером
21.10.22 15:40

Лукашенко оценил перспективы начала Третьей мировой войны
21.10.22 15:57

Эксперты прикинули, кто может стать новым британским премьером
21.10.22 13:14

Веерные отключения ввели в четырех центральных областях
21.10.22 12:37

Зеленский может созвониться с Путиным
21.10.22 12:04

В США таинственно исчез известный журналист
21.10.22 11:43

Россияне заминировали дамбу Каховской ГЭС, — Зеленский
21.10.22 11:14

Веерные отключения электроэнергии добрались и до Киевщины
21.10.22 09:56

Маск предрек экономике США темные времена
21.10.22 09:24

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 66 750 солдат
20.10.22 17:11

В северном регионе Украины введен график веерных отключений электроэнергии
20.10.22 16:03

Премьер Великобритании Лиз Трасс подает в отставку
17.10.22 16:56

Названа новая причина болезни Альцгеймера
17.10.22 14:36

Киев получит защиту от дронов уже в ближайшее время
17.10.22 14:58

Названо соотношение потерь Украины и РФ
19.10.22 12:34

Британцы рассказали о страшной опасности вина
17.10.22 12:44

Часть жителей Харькова и области остались без света
17.10.22 12:27

Все больше стран призывают своих граждан побыстрее покинуть Украину
19.10.22 14:06

В общественном транспорте Киева появилось важное нововведение
17.10.22 16:39

Число жертв от атаки иранских «мопедов» на Киев продолжает расти
19.10.22 15:06

Путин ввел военное положение в аннексированных украинских областях
18.10.22 15:37

Две страны отказались от участия в «Евровидении-2023»
Фото и Видео
Журнал «Плейбой» обнародовал неоднозначные фото
Журнал «Плейбой» обнародовал неоднозначные фото
Журнал «Плейбой» обнародовал неоднозначные фото
Журнал «Плейбой» обнародовал неоднозначные фото
Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки
Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки
Стали известны все участники Евровидения-2023
Стали известны все участники Евровидения-2023
Байден продолжает позориться на публике
Байден продолжает позориться на публике
Трамп рассказал, почему нужно ладить с Россией
Трамп рассказал, почему нужно ладить с Россией
Появилось видео с места крушения истребителя в США
Появилось видео с места крушения истребителя в США
Кадыров рассказал, как его несовершеннолетние дети воюют в Украине
Кадыров рассказал, как его несовершеннолетние дети воюют в Украине
20 октября по всей Украине будут массовые отключения электроэнергии
20 октября по всей Украине будут массовые отключения электроэнергии
Появилось видео, как украинские пограничники сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия
Появилось видео, как украинские пограничники сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия
Китайцы показали крайне необычный ноутбук
Китайцы показали крайне необычный ноутбук
fraza.com
Новости блогосферы
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.