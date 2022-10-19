Синоптики предупредили украинцев, что скоро пойдет мокрый снег

Главное: Мокрый снег ожидается в Украине. Уже в ближайшие дни.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, что погода в Украине скоро испортится. Синоптики говорят, что произойдет это в ближайшее время.

Так, в четверг, 20 октября, на востоке страны ожидается умеренный дождь, ночью в северных областях и в Карпатах местами с мокрым снегом. Лишь в западной части, Одесской и Николаевской областях будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, в Закарпатье до 12°; в южной части ночью 4-9°, днем 9-14°.

При этом в Киеве завтра пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

Уточняется, что в пятницу, 21 октября, ночью почти по всей Украине будет без осадков, лишь ночью в восточных и юго-восточных областях дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, ночью в восточных областях порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью от 3° до 2° мороза, в южных и восточных областях 2-7° тепла; днем 6-11°, в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 14°.

В то же время в Киеве послезавтра ожидается без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем около 10 °.

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