В Украине обесточены более 1200 населенных пунктов

Главное: Более 1200 населенных пунктов Украины на текущий момент остаются без света. Без электроснабжения остаются населенные пункты в девяти областях, в том числе на оккупированных территориях.

Детали: В Украине остаются без электроэнергии более 1200 населенных пунктов, сообщил во вторник, 18 октября, представитель ГСЧС Александр Хорунжий.

«В настоящее время по информации Минэнерго остается обесточенным 1162 населенных пункта. Это Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская области и Херсонская область включая оккупированные территории», — рассказал спасатель.

Хорунжий отметил, что с 7 по 18 октября из-за ударов по объектам энергетики было обесточено около 4 тысяч населенных пунктов в 11 областях.

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