Зеленский сравнил действия Путина и Гитлера

Главное: Владимир Зеленский провел аналогию между действиями Гитлера и Путина. По его словам, российские войска наносят удары по тем же инфраструктурным объектам столицы, что и немецкие во времена Второй мировой войны.

Детали: Россия повторяет преступления нацистской Германии, пытаясь уничтожить главные инфраструктурные объекты Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию ZDF.

«Это чистый нацизм с его (президента РФ Владимира Путина) стороны. 22 июня, когда началась война (речь о Второй мировой), когда Киев бомбили, если посмотреть, где тогда самолеты бомбили, было 20 или 22 фосфорные бомбы на Киевскую область. Бомбили тогда завод Большевик, аэродром, вокзал и электростанцию», — заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас Россия повторяет преступления нацистской Германии и продолжает бить по инфраструктуре, где нет военных объектов.

«Куда Путин выпустил 100 ракет два дня назад? По электростанциям, инфраструктуре. (Гитлеровцы) ударили тогда по военному училищу, а они (россияне) по университету», — заявил президент, подчеркнув, что различия в действии немецких фашистов и россиян нет.

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