В Виннице освятили кресты и купола Сретенского храма УПЦ

Главное: В Виннице освятили кресты и купола для храма Сретения Господня Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин освящения и Божественную литургию возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

За богослужением молилась настоятельница Сторожинецкого женского монастыря в честь святых Женн-Мироносиц, Черновицко-Буковинской епархии — игуменья Сусанна (Кермач).

За богослужением были вознесены особые молитвенные просьбы о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома; о благословении Божьем людям доброй воли, которые помогают нуждающимся. Архипастырь попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь умудрил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

«Сооружение купола над Сретенским храмом началось весной этого года, во время полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Само построение каркаса и убранство купола проводили наши ребята из Донбасса, которые поехали сюда на работу, но сейчас они вынуждены остаться здесь как переселенцы, однако купол благодаря их трудам готов и сегодняшнее его поднятие было посвящено во имя мира и любви в Украине» , — поделились в епархии.

После богослужения митрополит Варсонофий поздравил настоятеля, протоиерея Сергея Выговского, а также вручил архиерейскую грамоту за участие в сборе средств на нужды Вооруженных Сил Украины. Владыка также передал настоятелю благодарственную грамоту от полка «Сафари» Национальной полиции.

В тему: Архиепископ УПЦ рассказал о жизни православных общин УПЦ за рубежом.