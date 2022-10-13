Зеленский сказал, в каком случае Путин применит ядерное оружие

Главное: Владимир Зеленский заявил, что риск применения РФ ядерного оружия по-прежнему остается, но Европа не должна позволять себя шантажировать. По его словам, Путин применит ядерное оружие только тогда, когда будет знать, что не будет никаких последствий.

Детали: Глава Кремля Владимир Путин применит ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, риск применения Россией ядерного оружия по-прежнему остается, однако Европа не должна позволять себя шантажировать.

«Сейчас задача всей Европы — показать Путину, что с ним никто разговаривать не будет и что он останется в изоляции...Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, который угрожает всем ядерным оружием», — подчеркнул Зеленский.

В тему: Применит ли Путин тактическое ядерное оружие против Украины и какие могут быть последствия?