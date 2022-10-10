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Новости > Стало известно, когда в Украине устранят проблемы с энергетической инфраструктурой

Стало известно, когда в Украине устранят проблемы с энергетической инфраструктурой

Александр Панько
10.10.22 17:41
54
Стало известно, когда в Украине устранят проблемы с энергетической инфраструктурой

Главное: В Украине устраняют проблемы с энергетической инфраструктурой. Сделать это обещают уже сегодня.

Детали: Уже сегодня в Украине планируют устранить проблемы с энергетической инфраструктурой, которая пострадала в результате ракетных атак РФ. Об этом поведал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чиновник сообщил: «Десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В восьми регионах есть проблемы с водоснабжением».

Он отметил: «По предварительной информации большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра. Уже возобновлено энергоснабжение в Сумах, идет процесс в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях».

Кроме этого глава правительства обратился к украинцам: «По возможности не включайте наиболее энергозатратные приборы (электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, кофеварки, утюги). Это снизит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру».

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Тэги: общество, война, электричество, новости Украины

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