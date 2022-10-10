МВФ предупредил о грандиозной глобальной рецессии

Главное: Рецессия ожидается в мире. О ней говорит МВФ.

Детали: Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о глобальной рецессии. По ее словам, она грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП.

Отмечается, что общепланетарные потери от экономического замедления достигнут к 2026-му году четырех триллионов долларов.

Финансист в ходе совместного семинара с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом сказала: «Риск рецессии вырос. Мы подсчитали, что эквивалент примерно трети мировой экономики испытает по меньшей мере два квартала негативного роста подряд в этом году, в следующем году».

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