Главное: Украину готовят к веерным отключениям электроэнергии и просят граждан ограничить энергопотребление с 17:00 до 22:00. Сейчас электроснабжение отсутствует в 5 областях Украины, а связь частично — в пяти городах.

Детали: В Киеве и области из-за обстрелов будут веерные отключения электроэнергии. Уже готовятся соответствующие графики. А в Офисе президента призвали украинцев ограничить энергопотребление с 17:00 до 22:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

На даный момент электроснабжение отсутствует в 5 областях Украины (Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская), в других оно нарушено частично, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Замглавы парламентского комитета по вопросам цифровой транформации Александр Федиенко сообщил, что также частично отсутствует связь в следующих населенных пунктах: Полтава; Житомир; Сумы; Харьков; Киев.

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