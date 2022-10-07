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Новости > Священник рассказал о жизни православной общины УПЦ в Берлине

Священник рассказал о жизни православной общины УПЦ в Берлине

Александра Кудрявцева
07.10.22 16:38
127
Священник рассказал о жизни православной общины УПЦ в Берлине

Главное: На воскресные службы в православную общину УПЦ в Берлине сейчас приходят около 100 человек.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал настоятель прихода в честь Всех святых УПЦ в Берлине протоиерей Димитрий Дзядевич.

Отец Димитрий рассказал, что помещение для богослужений он искал вместе с прихожанами, и в итоге общину УПЦ еженедельно привечает католический храм на севере Берлина.

«Прежде всего мы совершили здесь молебен за мир в Украине, а в следующей встрече — первую Божественную литургию. Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий благословил нам Евхаристический набор, антиминс, для меня — облачение, потому что приехал я совсем налегке, только с подрясником и крестом», — говорит священник.

По словам настоятеля общины, география прихода очень широкая — среди прихожан есть беженцы фактически со всей Украины: Киевская, Луганская, Херсонская, Николаевская, Одесская области.

«Многие рассказывали, как они под обстрелами уже прощались с жизнью, но на все воля Божья, и они смогли уехать — и из Бучи, и из Херсонской и Луганской областей. Некоторые беженцы из Донбасса покинули родительские дома еще в 2014 году. Они сами себя называют „беженцы 2.0“, то есть двойные. Таких историй много, они чем-то похожи друг на друга, но все переполнены болью, плачем и печалью», — поделился отец Димитрий.

По словам протоиерея Димитрия Дзядевича, несмотря на безопасность и комфорт европейской жизни, и он, и прихожане остро ощущают, что находятся на чужбине.

«Никто, кроме нас самих, не может так хорошо понять боль друг друга. У всех остались родные в Украине, те, кто защищает нашу Родину, есть умершие на этой войне. Поэтому наш храм и наше сообщество — это как глоток свежего воздуха на чужбине. На приходе мы собираем вещи и в первую очередь друг другу передаем — тем, кто нуждается, — беженцы, многодетные семьи. У каждого есть родные, нуждающиеся в помощи — мы стараемся помогать им адресно. Мы собирали средства и передавали вещи волонтерской организации Берлина, которая занимается украинскими беженцами. <...> У нас есть прихожанка, у ее подруги погиб ребенок. Она с этого времени собирает все имена погибших детей в Украине. Мы молимся о них на литургии, на панихиде... К сожалению, эта папка все время пополняется», — отметил священник.

Протоиерей Димитрий с радостью отмечает, что создание общины УПЦ поддержали и другие Поместные Церкви.

«Первым нас поддержал епископ Антиохийский Ханна Гайкал. Он нас пригласил к себе и выразил свою радость по поводу создания украинского прихода. Также поддержал нас священник Румынской Церкви в Берлине протоиерей Климент Лодроман. Получили поддержку и от настоятеля македонского храма здесь. <...> Я хочу сказать, что хоть мы и недавно служим, но уже стали одной семьей, в которой чувствуется дух Христов, дух любви», — подчеркнул отец Димитрий.

Группа церковной общины в Фейсбук.

В тему: В Одессе волонтеры УПЦ ежедневно кормят сотни переселенцев.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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