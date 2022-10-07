Российские военные массово интересуются, как сдаться в плен

Главное: Граждане РФ категорически не хотят воевать в Украине. Они пытаются избежать этого всеми возможными способами.

Детали: Более двух тысяч россиян позвонили по телефону на горячую линию проекта «Хочу жить», чтобы сдаться в плен. Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.

«Россияне не очень охотно идут воевать в Украину. Об этом свидетельствуют более двух тысяч звонков на горячую линию проекта „Хочу жить“, который мы презентовали на прошлой неделе. В первую неделю работы этого проекта вы сами видите, какое количество желающих РФ позвонили. Спрашивают, как сдаться в плен. Это правильное решение. Украина гарантирует соблюдение всех норм международного гуманитарного права», — подчеркнула Анна Маляр.

Она также отметила, что начиная с 24 февраля, мы активно информируем российских военных, и, в частности, белорусских превентивно, как они могут сдаться в плен.

«Мы уже делали несколько столь крупных информационных кампаний, и сейчас продолжаем системно с этим работать», — сообщила замминистра.

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