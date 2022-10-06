Управделами УПЦ объяснил, как сохранить самообладание во время испытаний

Главное: В непростые времена испытаний следует уходить от лишних эмоций и беречь трезвомыслие.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Человек склонен воспринимать любой вызов как нечто, выпавшее исключительно на его долю. Он сокрушается над своей горькой судьбой, клянет время, в которое живет, идеализирует прошлое. Но нам говорит автор Екклесиаста, что всё не ново и уже когда-то было: „нет ничего нового под солнцем“. И как циклична история, так же периодически повторяется всё и в человеческих судьбах: „это было уже в веках, бывших прежде нас“. Вечный круговорот вселенной и человека.

Понимание того, что наше время не самое ужасное, а подобные испытания уже выпадали на долю людей сто, тысячу лет назад, облегчает преодоление трудностей, а вера наполняет их смыслом», — отметил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что необходимо избегать идеализации людей и событий.

«Следует уходить от эмоций и беречь трезвомыслие, учиться отличать ложь от правды, под каким бы соусом ее ни подавали. Мир, очевидно, не заинтересован в том, чтоб говорить нам правду, следовательно, искать ее нужно не в миру, не во временных, меняющихся, подстраивающихся под ситуацию источниках, а в вечных и незыблемых. Таковым является Священное Писание, где каждое слово истинно, живо, актуально, мудро и утешительно. Нет и не будет других ресурсов, которым можно было бы так безусловно доверять», — сказал владыка.

Он призвал вместо тревог и страха за будущее «постоянно, ежеминутно искать Бога, взывать к Его помощи во всём и всегда — и тогда Он по Своей милости откроет нам глаза и мы увидим то, что не видят слепцы, и услышим то, что закрыто от глухих сердец».

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