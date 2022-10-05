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Новости > На Киевщине освящен новый храм УПЦ «Спорительница хлебов»

На Киевщине освящен новый храм УПЦ «Спорительница хлебов»

Александра Кудрявцева
05.10.22 13:26
62
На Киевщине освящен новый храм УПЦ «Спорительница хлебов»

Главное: На Киевщине освящен храм Украинской Православной Церкви в селе Стадница.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, храм освятили в честь церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов».

Освящение и первую литургию в храме возглавил митрополит Августин. Владыке сослужили архиепископ Фастовский Дамиан и епископ Бышевский Кирилл.

На малом входе митрополит Августин во исполнение постановления Блаженнейшего Митрополита Онуфрия удостоил клирика храма иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» диакона Олега Лазарука права ношения двойного ораря.

После литургии владыка поздравил диакона Олега Лазарука с завершением строительства и освящением церкви и вручил ему награду Белоцерковской епархии «Рудосельская икона Пресвятой Богородицы» I степени.

Как сообщалось ранее, в Черкассах освятили храм Сретения Господня Украинской Православной Церкви.

В тему: В Сумах митрополит УПЦ передал помощь защитникам Украины.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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