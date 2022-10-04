Россия обещает не запрещать украинский язык на аннексированных территориях

Главное: РФ обещает не запрещать на аннексированных территориях украинский язык. Но государственным будет русский.

Детали: В России прокомментировали вопрос языка на аннексированных территориях – в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом поведал заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

По его словам, в непризнанном нашей страной договоре между Москвой и регионами о присоединении «прописано, что русский язык государственный, но не будет запрещаться изучение других языков».

Отмечается, что это касается и украинского языка.

Впрочем, подчеркивается: «Но это будут определять власти. Но в целом нет, не запрещено».

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