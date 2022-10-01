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Новости > Россиянам отключили возможность обновлять компы ОС Windows 10 до Windows 11

Россиянам отключили возможность обновлять компы ОС Windows 10 до Windows 11

Александр Панько
01.10.22 09:52
378
Россиянам отключили возможность обновлять компы ОС Windows 10 до Windows 11

Главное: Россияне жалуются, что Microsoft отключила им возможность обновлять Windows. Все попытки установить «одиннадцатку» заканчиваются ошибкой.

Детали: Американская компания Microsoft ограничила для россиян возможность обновления компьютеров с ОС Windows 10 до Windows 11. Об этом пишет ряд профильных российских СМИ.

Все попытки установить «одиннадцатку» заканчиваются ошибкой.

Вдобавок Microsoft заблокировала опцию обновления Windows 11 до последней версии на территории РФ. Речь идет про свежий апдейт 22H2, релиз которого состоялся на прошлой неделе. В нем внесли несколько десятков улучшений, в том числе обновили некоторые старые иконки и изменили ряд пунктов в настройках.

К слову, обходной путь в виде скачивания готового образа Windows 10 или 11 с сайта Microsoft для россиян тоже заблокирован — компания сделала это еще в начале лета, запретив им легально скачивать последние версии «винды». Впрочем, ограничение можно обойти, воспользовавшись VPN.

Всемирно известный производитель программного оборудования после полномасштабного вторжения России на территорию Украины присоединился к санкциям против агрессора.

В марте компания приостановила продажу новых продуктов и услуг в РФ, но продолжала поддерживать существующих клиентов и поддерживать там офисы. Позже в июне Microsoft сообщила о значительном сокращении деятельности в России.

В тему: App Store подсунул россиянам жирную свинью.

Тэги: Россия, Microsoft, Windows, Windows 10, Windows 11, война в Украине

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