На Кировоградщине УПЦ раздала беженцам 3 тонны продуктов

Главное: На Кировоградщине в Александрии Украинская Православная Церковь раздала беженцам 300 наборов продуктов питания.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на fundnovynskyi.org, в просветительском центре в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба помощь получили вынужденные переселенцы и семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.

Вес одного продуктового набора — 10 кг. В него входят: мука, сахар, крупа трех видов, макаронные изделия, растительное масло, консервированная кукуруза, горошек и фасоль, консервы рыбные и мясные, сгущенка, чай, вафли, печенье и шоколад.

Продукты по просьбе митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа закупил Благотворительный фонд Вадима Новинского.

«Мы оказываем всестороннюю поддержку Украинской Православной Церкви по социальному служению. На регулярной основе помогаем нашим согражданам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, — ветеранам войны, пенсионерам, многодетным семьям. К сожалению, с начала полномасштабной войны в тяжелейших обстоятельствах оказались очень многие украинские семьи. Поэтому в последние месяцы мы значительно усилили это направление нашей работы», — сказал директор Фонда Дмитрий Сергеев.

Как сообщалось ранее, с 24 февраля Фонд Вадима Новинского направил пострадавшим от боевых действий жителям населенных пунктов Украины, беженцам и внутренним переселенцам уже более 40 тысяч продуктовых наборов. В среднем сотрудники Фонда формируют и отгружают 500 продуктовых наборов в день.