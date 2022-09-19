Управделами УПЦ рассказал, как не стать медиазависимым

Главное: Чтобы вырваться из «запрограммированности» необходимо вовремя остановиться и сделать паузу.

«Много говорим о том, как важно отвлекаться от постоянного чтения новостей и бесконечного внимания к собственным телефонам. Это понятно. Но не всегда ясно, как именно уходить от этой зависимости. Ведь настолько заполняем свой мозг, что даже не замечаем, как жизнь проходит мимо. Люди работают, занимаются домашними делами, молятся, но всё это часто делают автоматически и всё больше превращаются в своеобразных „роботов“, работающих согласно заданной программе», — сказал митрополит Антоний.

Владыка считает, что вырваться из этой «запрограммированности» очень трудно, но начинать нужно с малого. «С того, чтобы вовремя остановиться и сделать паузу. На несколько минут. Попробуйте хотя бы посмотреть в окно на деревья, на небо. Возможно, включите любимую музыку. То, что напомнит нам, что помимо медийного мира есть настоящий живой мир», — добавил он.

«Такие паузы особенно важно делать перед началом молитвенного правила. Нашему перегруженному информацией мозгу, прежде чем воспринимать слова молитвы, стоит расслабиться, успокоиться, прийти в состояние тихого созерцания. Тогда текст святых слов будет воспринят не автоматически, а со всей душой», — пояснил архиерей.

Управделами УПЦ отметил, что «отключаться» от медианаркотика нужно постоянно. «Например, можно ограничить чтение новостных лент, — вспомните, ведь еще не так давно новости в основном смотрели по телевизору вечером. Почему бы не выделить для себя некое время для новостей, пусть не один раз в день, но хотя бы какое-то определенное. Ведь это нормально — выделять из своего графика какое-то время для новостей или соцсетей, а не наоборот, вырывать у телефона время для реального общения с близкими, с самим собой и, наконец, с Богом», — продолжил владыка.

«Следует также больше читать обычной литературы. Проблема „смартфонных“ новостных текстов в том, что они короткие. Постепенно мозг отвыкает работать с серьезными большими текстами, и это способствует бóльшей манипуляции нами со стороны СМИ. Но интеллект, натренированный серьезным чтением, способен обнаружить любую манипуляцию и справиться с ней», — посоветовал иерарх УПЦ

В завершении митрополит Антоний напомнил, что «Господь не случайно даровал человку свободу, однако, как это ни парадоксально, защищать этот дар порой приходится от себя самих».