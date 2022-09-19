В Киеве и Полтаве УПЦ провела благотворительные обеды для нуждающихся и бездомных

Главное: Священники Украинской Православной Церкви и волонтеры провели еженедельные обеды для бездомных и нуждающихся.

Детали: Каждую пятницу сотрудники и волонтеры Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам кормят бездомных, пенсионеров и нуждающихся на площади напротив храма великомученика Георгия на Южном железнодорожном вокзале Киева, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає».

«На трапезу пришло 130 человек, нуждающихся в поддержке. Всем нуждающимся также раздают одежду и лекарства. Свежие блюда волонтеры везут на вокзал около 15.00 и раздают всем желающим. Каждую неделю готовится 20 литров первого блюда, столько же гарнира, а также чая или компота», — поделились в Социальном отделе.

Раньше на благотворительную трапезу приходили только бездомные, а сейчас многие пенсионеры, которым тяжело полноценно питаться на небольшую пенсию.

В Полтаве 18 сентября состоялись традиционные благотворительные трапезы для прихожан и всех нуждающихся.

Трапезы организуют каждое воскресенье после Божественной литургии.

Напоминаем, что при Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы каждый день с 12.00 до 13.00 проходят благотворительные трапезы для вынужденных переселенцев и беженцев, а также для всех нуждающихся.

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