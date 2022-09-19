Студент Киевских духовных школ УПЦ нуждается в помощи на операцию

«Пакуй его нах...!» Так проходит фильтрация в Балаклее

Новые антистресс-развлечения в Украине: «оторви ногу оккупанту» и игрушечные «кости» россиян

Священник УПЦ объяснил, как молиться о создании семьи

На Днепропетровщине и Закарпатье освятили три новых храма УПЦ

Архиепископ УПЦ объяснил, что значит быть религиозным человеком

Митрополит УПЦ считает, что Поместные Церкви, признавшие ПЦУ, разрушили свою соборность

На Буковине монастырь УПЦ приютил 75 детей из Краматорского детдома

В Львовской епархии УПЦ заявили о взломе их сайтов

На Тайване - жесткое землетрясение и есть угроза цунами

16.09.22 16:37

Госстат резко снизил численность населения Украины

16.09.22 15:35

В Бердянске ликвидирован «замглавы администрации» Олег Бойко и его жена, которые готовили «референдум»

16.09.22 14:34

ВСУ выбивают россиян из всех рубежей на юге Украины, — Минобороны

16.09.22 14:14

Стало известно, с какими странами Украина договаривается о поставках систем ПВО и ПРО

16.09.22 13:31

В самом центре Херсона прогремели мощные взрывы

16.09.22 13:25

Вручена Шнобелевская премия-2022

16.09.22 12:58

В Луганске прогремел взрыв в кабинете «генпрокурора». Он ликвидирован

16.09.22 12:33

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Украине

16.09.22 09:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже более 54 тысяч солдат

15.09.22 15:48

Законопроект «О медиа» угрожает свободе слова в Украине, - заявляет Американский комитет защиты журналистов