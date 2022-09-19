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Новости > Студент Киевских духовных школ УПЦ нуждается в помощи на операцию

Студент Киевских духовных школ УПЦ нуждается в помощи на операцию

Александра Кудрявцева
18.09.22 16:45
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Студент Киевских духовных школ УПЦ нуждается в помощи на операцию
Главное: Студенту Киевской духовной семинарии Украинской Правовославной Церкви Макар Варенько нуждается в помощи на операцию.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, принять участие в сборе средств на операцию призывает неравнодушных людей Львовская епархия.
 
«В прошлом году Макар попал в ужасную автокатастрофу. В ближайшее время ему предстоит операция на мозге в городе Яссы (Румыния)», - говорится в сообщении пресс-службы Львовской епархии.
 
Пожертвования можно перечислять на карту ПриватБанка: 5168 7422 1914 7752.
 
В тему: Вдове священника УПЦ нужна помощь на операцию сыну.
 
 

Тэги: помощь, УПЦ, КДАиС

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