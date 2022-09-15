Во Львове «заминировали» несколько школ

Главное: Во львовскую полицию поступило сообщение о заминировании некоторых учебных заведений. Помещения и прилегающие к ним территории обследуют на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

Детали: В четверг, 15 сентября, во Львове поступило сообщение о заминировании нескольких учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

«Так, действительно поступило сообщение о заминировании нескольких учебных заведений во Львове. Взрывотехники работают на месте. Принимаются меры по обеспечению безопасности детей», — рассказали в пресс-службе.

Как пишет Львовский портал, 15 сентября поступило сообщение о заминировании большинства школ Львова. Школьников эвакуируют, а родителей призывать забрать детей домой.

«Сообщение о заминировании поступило от ГСЧС. Согласно протоколу, управление образования города сообщило все школы, поэтому сейчас осуществляется эвакуация детей», — пишет издание.

Помещение учебных заведений и прилегающие к ним территории обследуют на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

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