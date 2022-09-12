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Новости > В Киевских духовных школах УПЦ проведет международную конференцию, посвященную духовному и светскому образованию

В Киевских духовных школах УПЦ проведет международную конференцию, посвященную духовному и светскому образованию

Александра Кудрявцева
12.09.22 18:45
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В Киевских духовных школах УПЦ проведет международную конференцию, посвященную духовному и светскому образованию
Главное: В Киевской духовной академии 18 октября состоится международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений — современность — перспективы».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, конференция посвящается 300-летию со дня рождения преподобного Паисия Величковского и 30-летию со времени возрождения Киевской духовной академии.
 
«Преподобный Паисий учился в Киево-Могилянской академии. Его церковное служение связано со Святой горой Афон, Молдовой и Румынией. Он сыграл ключевую роль в возрождении в православных монастырях старческого служения. Влияние преподобного Паисия и сегодня можно видеть в монастырях нескольких Поместных Церквей. Его имя внесено в Собор святых Киевской духовной академии. Преподобный Паисий особенно почитается в Украинской Православной Церкви.
 
Возрождение Киевской духовной академии после многих лет политики государственного атеизма состоялось в 1992 году, когда Предстоятелем Украинской Православной Церкви был избран Блаженнейший Митрополит Владимира», — отметили в пресс-службе Киевских духовных школ.
 
Планируется рассмотреть темы: Жизненный путь и наследие преподобного Паисия Величковского; Влияние преподобного Паисия Величковского на развитие православного монашества в Украине и за ее пределами; Исторический путь Киевских духовных школ: проблемы и перспективы изучения; Богословская, библейская, философская и историческая школы в Киевской духовной академии в XIX — начале ХХ столетия; Святые выпускники Киевской духовной академии: изучение их жизни и творческого наследия; Пути развития богословской науки в независимой Украине.
 
К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики.
 
С условиями участия и регистрации можно ознакомиться на сайте КДАиС.
 
В тему: Киевские духовные школы УПЦ объявили набор слушателей на катехизаторские курсы.

Тэги: конференция, УПЦ, КДАиС

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