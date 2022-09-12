Архиепископ УПЦ объяснил, почему нужно быть внимательным к своим словам и высказываниям

Главное: Слово имеет не только значение и вес, но и большую силу.

«С военным вторжением Российской Федерации на суверенную территорию Украины заметно увеличилось количество нецензурных слов в публичном пространстве. Если раньше публичная брань считалась табуированной, непристойной, была признаком невоспитанности, то сейчас — это уже почти норма, которая оправдывается тем, что „в стране война “, люди в целом стали более раздражительны, эмоциональны, поэтому теряют над собой контроль. Но все дело в том, что и до 24 февраля в межличностном общении брани хватало, а с приходом войны на нашу землю присутствие нецензурщины стало еще более очевидным», — сказал архиепископ Виктор.

Владыка отметил, что нецензурные изречения всегда были, есть и будут греховными, вне зависимости от внешних условий и обстоятельств.

«В религиоведческой литературе можно встретить мнение, что из-за ругательства человек входит в контакт с инфернальными силами. Сознательно или бессознательно, он впускает в свою жизнь темные силы, направленные исключительно на разрушение личности и ничего, кроме серьезных духовно-нравственных проблем, принести не способны. В конце концов, используя матерные слова в состоянии психологического возбуждения, человек не только наполняет мир вокруг себя негативной энергией, но и сам подпадает под его власть», — считает архиерей.

Иерарх УПЦ констатировал, что слово имеет не только значение и вес, но и большую силу.

Он привел слова из Евангелия от Матфея, где Господь всех предупреждает: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12, 36-37).

«Как видим, не только ругательные, но и просто пустые слова духовно-опасны и могут стать последним аргументом Суда Божьего. В другом месте Священного Писания читаем: „Кто скажет брату своему рака, подлежит верховному суду, а кто скажет глупый, подлежит геенне огненной“ (Мф. 5, 22). Иными словами, Господь, Который Сам называется Словом, естественно спросит у нас за каждое произнесенное нами слово, тем более если речь идет о нецензурщине. В противоположность этому, нетрудно догадаться, что правильные, добрые, хорошие слова способны привлечь к себе милость Божию. Тем более если это слова молитвы», — пояснил владыка.

Архиепископ Виктор напомнил, что наш народ всегда был внимательным к своим словам и высказываниям. «Нецензурная брань и мат не были присущи нашим предкам, они пришли к нам с севера. Итак, если стремимся к тому, чтобы Господь всегда был с нами, чтобы Он на всякое время был нашим Заступником и Защитником, то нужно обращать наши слова только к Нему, ведь „каждый, кто призовет имя Господне, будет спасен“ (Рим. 10, 13)», — подытожил архиерей.