Ученые назвали продукт, вызывающий инсульт

Главное: Искусственные подсластители связаны с повышенным риском сердечных заболеваний. В последние годы его использование стало предметом повышенного внимания, хотя мнения экспертов разделились относительно различных заболеваний.

Детали: Новое исследование экспертов из Университета Сорбонна Париж-Норд, в котором приняли участие 103 000 взрослых французов, показало, что искусственные подсластители связаны с повышенным риском сердечных заболеваний. Опасность составляет 9%, пишет The Guardian.

По словам исследователей, такие продукты не должны рассматриваться как здоровая и безопасная альтернатива сахару.

«Вредное воздействие добавленных сахаров на многочисленные хронические заболевания давно установлено, что привело к тому, что пищевые компании начали использовать искусственные подсластители вместо широкого спектра продуктов питания и напитков, ежедневно потребляемых миллионами людей во всем мире. Однако в последние годы их использование стало предметом повышенного внимания, хотя результаты исследований разделились относительно их роли в различных заболеваниях. Их роль в сердечно-сосудистых заболеваниях ранее предполагалась в экспериментальных исследованиях, но данные исследований на людях были ограничены, а предыдущие обсервационные исследования были сосредоточены исключительно на искусственно подслащенных напитках, используемых в качестве косвенного показателя», — отметили ученые.

Теперь результаты крупномасштабного проспективного когортного исследования предполагают потенциальную прямую связь между более высоким потреблением искусственных подсластителей и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

«Результаты показывают, что искусственные подсластители могут представлять собой модифицируемый фактор риска для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — утверждают эксперты.

Конкретный тип подсластителя — аспартам — был связан с увеличением риска цереброваскулярных событий на 17%, в то время как ацесульфам калия и сукралоза были связаны с повышенным риском ишемической болезни сердца.

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