Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, когда начнется деоккупация Луганской области

Стало известно, когда начнется деоккупация Луганской области

Агата Кловская
12.09.22 15:47
217
Стало известно, когда начнется деоккупация Луганской области

Главное: Деоккупация населенных пунктов Луганской области может начаться в ближайшее время. Однако для этого необходимо окончательно освободить город Лиман Донецкой области.

Детали: Процесс деоккупации Луганской области может начаться после освобождения города Лиман Донецкой области. Об этом заявил главу Луганской ОВА Сергей Гайдай в понедельник, 12 сентября.

«После окончательной деоккупации Лимана — эстафету перенимаем мы. Деоккупация близко. Слышите приближение боевых действий — находитесь в укрытиях. Мы не можем называть населенные пункты, но местные меня поймут», — написал он в телеграм.

По его словам, российские оккупанты в ожидании наступления ВСУ мародерят, пьянствуют и готовятся бежать.

«Там, где партизаны подняли украинские флаги — они до сих пор на месте. Оккупанты и коллаборанты не решаются их снять», — заявил Гайдай.

Глава ОВА добавил, что местные власти уже проводят совещания и готовятся восстановить процесс жизнедеятельности общин.

В тему: В Донецке кончается бензин. На заправках образовываются огромные очереди.

Тэги: общество, Луганская область, Сергей Гайдай, деоккупация, лиман, война в Украине

Комментарии

Статьи

12.09.22 19:05

Контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ
09.09.22 15:17

Жорстка правда про «інвалідів»-конвертаторів, яким львівська податкова повертає ПДВ

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Юрий Чернецкий - сатанист и человек, снабжавший коксом украинских депутатов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.09.22 18:45

В Киевских духовных школах УПЦ проведет международную конференцию, посвященную духовному и светскому образованию
12.09.22 18:30

Архиепископ УПЦ объяснил, почему нужно быть внимательным к своим словам и высказываниям
12.09.22 16:54

Ученые назвали продукт, вызывающий инсульт
12.09.22 16:43

В России прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в 10 городах
12.09.22 16:21

Убегая от ВСУ, российские солдаты успевают еще и мародерствовать
12.09.22 15:40

В восьми епархиях УПЦ священники отпели украинских воинов
12.09.22 15:29

На донецких заправках — огромные очереди за топливом
12.09.22 14:53

В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины
12.09.22 14:41

В Киеве «заминировали» почти все школы и некоторые ТРЦ
12.09.22 14:24

Путин вновь отказался от переговоров с Зеленским
12.09.22 14:53

В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины
12.09.22 14:41

В Киеве «заминировали» почти все школы и некоторые ТРЦ
12.09.22 12:51

Зеленский объяснил, почему отказывается от переговоров с РФ
12.09.22 12:38

В США оценили готовность Кремля применить ядерное оружие против Украины
12.09.22 10:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 52 950 солдат
12.09.22 09:47

Генштаб ВСУ поведал об актуальной ситуации на фронте
11.09.22 20:40

В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
11.09.22 19:34

Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине
10.09.22 18:11

Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано
09.09.22 15:15

Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
08.09.22 15:17

Водитель предприятия «Юнигран» Владимир Потихач был официально награжден орденом «За отвагу» ІІІ степени
06.09.22 13:53

В Украине начала расти заболеваемость коронавирусом
06.09.22 12:18

В Кремле озвучили требование для встречи Путина с Зеленским
06.09.22 15:59

Жителей Крыма готовят к деоккупации
07.09.22 16:47

Польша готовится к возможному вторжению России через несколько лет
06.09.22 14:49

Путин собрался на Донбасс. Но есть одно «но»
06.09.22 14:14

В Энергодаре прогремел мощный взрыв
10.09.22 12:25

Священник УПЦ рассказал, как подготовиться к Причастию тем, кто часто работает
06.09.22 12:48

ВСУ постепенно возвращают утраченные позиции на Луганщине
07.09.22 14:14

Путин резко отреагировал на ограничение цен на российский газ
Фото и Видео
В России прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в 10 городах
В России прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в 10 городах
В России прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в 10 городах
В России прогремел мощный взрыв, который слышали сразу в 10 городах
В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины
В ВСУ рассказали об успехах на юге Украины
В Новой Зеландии лодка столкнулась с китом – погибли люди
В Новой Зеландии лодка столкнулась с китом – погибли люди
Аргентинский вратарь спас болельщика во время матча в Испании
Аргентинский вратарь спас болельщика во время матча в Испании
В Коломые рухнул жилой дом – пострадали люди
В Коломые рухнул жилой дом – пострадали люди
В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
В 7 областях Украины пропал свет после очередного ракетного удара россиян
Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине
Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине
Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано
Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Харьков подвергся мощному артиллерийскому обстрелу
Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»
Сразу два ключевых игрока «Динамо» получили серьезные травмы в матче против «Фенербахче»
fraza.com
Новости блогосферы
07.09.22 10:15

В Украине собирают деньги... на освобождение наркодилера
29.08.22 10:04

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?
22.08.22 12:48

Может, хватит играть по сценариям Банковой?
16.08.22 20:41

По всему миру рухнуло доверие потребителей, или Почему «Кассандра» инвестирует в тюрьмы и психушки

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.