Стало известно, когда начнется деоккупация Луганской области

Главное: Деоккупация населенных пунктов Луганской области может начаться в ближайшее время. Однако для этого необходимо окончательно освободить город Лиман Донецкой области.

Детали: Процесс деоккупации Луганской области может начаться после освобождения города Лиман Донецкой области. Об этом заявил главу Луганской ОВА Сергей Гайдай в понедельник, 12 сентября.

«После окончательной деоккупации Лимана — эстафету перенимаем мы. Деоккупация близко. Слышите приближение боевых действий — находитесь в укрытиях. Мы не можем называть населенные пункты, но местные меня поймут», — написал он в телеграм.

По его словам, российские оккупанты в ожидании наступления ВСУ мародерят, пьянствуют и готовятся бежать.

«Там, где партизаны подняли украинские флаги — они до сих пор на месте. Оккупанты и коллаборанты не решаются их снять», — заявил Гайдай.

Глава ОВА добавил, что местные власти уже проводят совещания и готовятся восстановить процесс жизнедеятельности общин.

В тему: В Донецке кончается бензин. На заправках образовываются огромные очереди.