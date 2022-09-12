В Киеве «заминировали» почти все школы и некоторые ТРЦ

Главное: В Киеве появилась информация о минировании школ и ТРЦ. Правоохранительные органы проводят проверки.

Детали: Сегодня, 12 сентября, киевским правоохранителям поступила информация о том, что почти все столичные школы заминированы. Об этом сообщают киевляне в социальных сетях.

Около 13:00 в сети начала распространяться информация о том, что учебные заведения якобы заминированы, а детей отпускают с уроков.

Также информацию подтвердили и педагоги, отправившие родителям соответствующие сообщения в Viber.

«Уважаемые родители. Поступила информация об угрозе терактов в учебных заведениях города Киева. По возможности, заберите, пожалуйста, детей. Детей передаем из рук в руки», — говорится в одном из таких сообщений.

Впоследствии появилась информация и о том, что кроме школ «заминированы» и некоторые ТЦ, в частности торгово-развлекательный центр на Берковецкой — крупнейший украинский мегамол Lavina Mall.

Какие школы заминировали (некоторые паблики пишут, что «почти все») и заминировали учебные заведения действительно — неизвестно. Также не подтверждена информация о минировании ТРЦ.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверки.

В тему: В январе в Киеве неизвестные сообщили о заминировании всех школ города.