ISW оценил наступление ВСУ

Главное: В Институте изучения войны оценили контрнаступление ВСУ в Харьковской области. Там считают, что эта операция разрушает ось российского направления на северный Донбасс.

Детали: Украинские военные в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что ВСУ могут полностью освободить Изюм уже за 48 часов. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Украинские войска освободили свыше 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября — это больше территории, чем российские войска захватили во всех своих операциях с апреля», — сказано в сообщении.

Военные аналитики отмечают, что украинское контрнаступление в Харьковской области разрушает ось российского направления на северный Донбасс.

Сообщается, что войска РФ не проводят контролируемый вывод своей армии и поспешно бегут с юго-восточной Харьковской области, чтобы избежать окружения вокруг Изюма.

«Ранее российские войска ослабляли Северную ось Донбасса, передислоцируя подразделения из этого района на юг Украины, затрудняя усилия по замедлению украинского наступления или, как минимум, развертыванию прикрытия для отступления», — отмечают в ISW.

Вместе с тем, украинские успехи не ограничиваются только районом Изюма.

Украинские войска освободили Великий Бурлук 10 сентября. Предполагается, что это позволит разместить силы Украины в пределах 15 километрах от международной границы.

«Украинские войска, скорее всего, освободят сам город Изюм в ближайшие 48 часов, если они этого еще не сделали. Освобождение Изюма станет самым значительным украинским военным достижением с момента победы в битве за Киев в марте. Это устранило бы российское наступление на северо-западе Донецкой области вдоль автомагистрали E40, которую российские военные пытались использовать для обгона украинских позиций вдоль линии Славянск — Краматорск», — говорится в сообщении.

Успешное окружение россиян, которые бегут из Изюма, приведет к уничтожению или захвату значительных сил оккупантов и усугубит проблемы армии РФ и морального духа.

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