В Германии уточнили сроки поставок в Украину систем IRIS-T

Главное: Германия передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T. Две в этом году, а еще две — в следующем.

Детали: Германия планирует поставить Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T до конца этого года, а еще две — в начале следующего. Сроки поставок уточнила посол Германии Анка Фельдгузен в интервью Радио НВ.

«Я очень рада, что мы будем передавать четыре таких системы. Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, мне кажется, вторая система тоже, а третья и четвертая потом, в начале нового года», — сказала Фельдгузен.

В тему: В конце августа Германия обещала передть Украине новейшее оружие в ближайшие недели.