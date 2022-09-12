Архиепископ УПЦ объяснил, почему выполняя государственные законы важно помнить о духовных законах

Главное: Человека и общество надо воспитывать так, чтобы все его поступки опирались на совесть, на высший непреложный и неизменный Закон, не имеющий исключительно человеческого происхождения.

«Современное человечество, а особенно его „культурная элита“, уже много лет пытается продвинуть тезис об относительности морали. Главный стержень этого тезиса в том, что морально все, что не запрещено законом. Иначе его можно сформулировать так: морально все, что позволено», — сказал архиепископ Виктор.

Владыка отметил, что в своем логическом завершении такое отношение к морали попросту уничтожает ее. «Ведь, если можно делать все что угодно, все что хочется и что нравится, но так чтобы не нарушать государственный закон, то и мораль никакая не нужна. Ведь, законы меняются, а значит, мораль не обладает абсолютными правами, и то, чего нельзя делать сегодня, можно будет сделать завтра», — пояснил он.

«Но, проблема в том, что закон, даже государственный, имеет и должен иметь моральное обоснование. Человек, опирающийся в своих поступках только на страх наказания, будет нарушать закон, но делать это так, чтобы не попасться стражам порядка», — считает иерарх УПЦ

«Водитель вполне спокойно может нарушить правила дорожного движения, если поблизости нет представителя полиции. Другими словами, если нарушение закона не входит в противоречие с внутренними предпосылками, то нарушение его — только вопрос отсутствия правоохранителей», — привел пример архиерей.

Архиепископ Виктор отметил, что человека и общество в целом, надо воспитывать так, чтобы все его поступки опирались на совесть, на высший непреложный и неизменный Закон, не имеющий исключительно человеческого происхождения. «То есть, на Закон Божественный. Это понимали и в древности, еще до прихода Христа в мир», — заключил владыка.