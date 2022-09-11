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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобных отцов Киево-Печерских

Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобных отцов Киево-Печерских

Александра Кудрявцева
11.09.22 16:35
69
Предстоятель УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобных отцов Киево-Печерских
Главное: Преподобные были разными по уровню знаний, происхождению, но их объединяет любовь к Богу и ближнему.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.
 
Предстоятель УПЦ отметил, что святые угодники Божии являются живым, реальным примером того, как можно угодить Богу.
 
«Они для нас являются молитвенниками, поскольку стоят перед Божьим престолом и просят для нас Божьей помощи и милости. Мы думаем, что живем своими молитвами, а мы больше живем молитвами святых угодников, которые имеют смелую молитву. Наша молитва слаба, невнимательна, полна всяких суетных помыслов, желаний, чувств. А святые угодники всецело, как столпы света, устремляются своей мыслью к Богу и предстоят перед ним в смиренном молитвенном обращении всегда», — сказал Блаженнейший.
 
Митрополит Онуфрий пожелал помощи Божией в намерении каждого в меру сил «любить Бога и ближнего, смиряться друг перед другом, терпеть друг друга, молиться, поститься, чтобы победить самого себя, свою гордость, смирить свою волю перед Божественной волей».
 
«Пусть молитвами преподобного Феодосия и всех отцов Печерских помогает нам в этой земной жизни преодолеть все испытания, чтобы Господь послал нашей земле мир, чтобы люди опомнились и перестали убивать друг друга, чтобы Господь послал все, что нужно для того, чтобы преодолеть все испытания, все искушения, которые человек встречает в своей земной жизни, чтобы достигли вместе со святыми блаженной жизни на Небе, прославляя Отца и Сына и Святого Духа», — пожелал Предстоятель.
 
В тему: В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил торжества в честь преподобных отцов в Дальних пещерах.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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