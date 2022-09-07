На ЗАЭС хотят ввести миротворцев ООН

Главное: Защитить Запорожскую АЭС можно с помощью миротворцев ООН. По словам президента «НАЭК Энергоатом» Петра Котина, миссия МАГАТЭ во время посещения ЗАЭС «могла сделать больше».
Детали: Президент «НАЭК Энергоатом» Петр Котин считает, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могла сделать больше во время визита на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.
«Конечно, они могли сделать больше, но имеем что имеем. Они оценили ситуацию на ЗАЭС. Они определили семь столбов безопасности работы АЭС, и что все они нарушены на Запорожской АЭС», — сказал он.
Судя по отчету миссии МАГАТЭ, присутствие российских солдат с техникой и представителей «Росатома» является причиной, которая привела к нарушению норм безопасности, добавил Котин.
«Мы работаем над созданием плана выполнения рекомендаций, которые они предоставили. Цель этого плана — деоккупация станции», — сообщил руководитель «Энергоатома».
Котин считает, что принудить россиян к деоккупации ЗАЭС можно благодаря международному давлению. Один из вариантов — размещение миротворческого контингента в Энергодаре и на атомной станции, для этого необходимы дополнительные усилия со стороны ООН.
«Именно такой путь — введение миротворческого контингента, передача ему контроля и вывод российских захватчиков — это один из путей, который может быть реализован», — добавил он.
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