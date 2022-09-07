В Тернополе завели дело на сторонников ПЦУ после их попытки захватить храм УПЦ

Главное: Тернопольский суд открыл дело на сторонников Тернопольский суд открыл дело на сторонников ПЦУ — жителей села Колодное, по факту незаконной попытки захвата Николаевского храма УПЦ

Дело заведено по статье 356 УК Украины «Самоуправство».

Ранее правозащитница обратилась в СБУ Тернопольской области с просьбой проверить неправдивую информацию, которую распространяли о ней в соцсетях староста села Игорь Горбонос.

Кохановская сообщила СБУ о фактах «разжигания межконфессиональной розни, религиозной вражды, дискриминации по религиозному признаку, нарушения права на свободу вероисповедания, попытки завладения имуществом религиозной общины УПЦ в селе Колодное», совершенными старостой села Игорем Горбоносом, главой Збаражской городской общины Романом Поликровским и депутатом горсовета Иваном Лесиком.

В ответе на обращение Виктории Кохановской начальник Управления СБУ сообщил, что данные вопросы находятся вне сферы компетенции службы безопасности, поэтому заявление правозащитницы направлено в Главное управление Национальной Полиции Тернопольской области. В документе также пообещали принять к сведению изложенные правозащитницей факты.

Правозащитница объяснила, что обратилась в СБУ, поскольку полиция намеренно не дает хода делам о самовольных захватах храмов УПЦ