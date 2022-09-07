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Новости > Воинский учет для женщин отсрочили на год

Воинский учет для женщин отсрочили на год

Агата Кловская
07.09.22 14:48
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Воинский учет для женщин отсрочили на год

Главное: Срок начала обязательной постановки женщин на воинский учет перенесен с 1 октября 2022 года на 1 октября 2023 год. Соответствующий указ подписал глава ведомства Алексей Резников.

Детали: Министерство обороны отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Она подчеркнула, что никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

«Вместе с тем, понимая, что законотворческий процесс является длительным, параллельно Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет еще на год — до 1 октября 2023 года. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников», — написала Маляр.

При этом она напомнила, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на воинский учет регулируется именно законом.

«Этот приказ не меняет норм действующего законодательства, но он позволит комитету, а затем и парламенту в целом, доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос», — пояснила Маляр.

Поэтому Минобороны, как отметила заместитель Резникова, в пределах полномочий может лишь отсрочить сроки.

«Поэтому, еще на год — до 01 октября 2023, их отсрочено, а за это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что воинский учет женщин соответствующих профессий/специальностей является исключительно добровольным», — отметила Маляр.

По ее словам, работа в комитете Верховной рады активно продолжается, но после принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на воинский учет женщин, необходимости вновь и вновь откладывать сроки приказами Минобороны больше не будет.

"Сейчас в парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «Про военный долг и военную службу», — подчеркнула Маляр.

Она добавила и заявление Генштаба, который заверил, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодня в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете.

В тему: В Минобороны рассказали, сколько женщин воюет на передке.

Тэги: женщины, Алексей Резников, воинский учет, Анна Маляр, война в Украине

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