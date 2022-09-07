Путин резко отреагировал на ограничение цен на российский газ

Главное: В Евросоюзе поддержали инициативу Большой семерки по ограничению цен на российский газ. Путин отреагировал резко.

Детали: Президент России Владимир Путин пригрозил полностью прекратить поставки энергоресурсов в Евросоюз, если будет введен лимит на стоимость российского газа. Об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме в среду, 7 сентября.

По его словам, такое решение нарушит контрактные обязательства.

«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а если будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем», — сказал Путин.

Он добавил, что РФ может прекратить поставки всех єнергоносителей.

«И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять», — заявил Путин.

В тему: «Большая семерка» согласовала лимит цены на российскую нефть.