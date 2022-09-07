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Новости > Данилов рассказал, сколько еще продлится война с Россией

Данилов рассказал, сколько еще продлится война с Россией

Агата Кловская
07.09.22 13:16
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Данилов рассказал, сколько еще продлится война с Россией

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что эта война не продлится годами. По его словам, Украина должна сделать так, чтобы у РФ не было никакого желания атаковать снова.

Детали: Победа над Россией будет нелегкой, но сама война не продлится годами. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью LB.ua.

По его словам, он имеет свой прогноз по окончании войны. Данилов отметил, что война будет непростой, но Украина победит.

Как подчеркнул секретарь СНБО, Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать снова.

В тему: В США дали прогноз по деоккупации Крыма.

Тэги: общество, Россия, СНБО, Алексей Данилов, война в Украине

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