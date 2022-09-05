Управделами УПЦ объяснил, почему важно делать свое дело на своём месте

Главное: Желание перемен не грех сам по себе, но всегда нужно понимать контекст этого желания.

«С начала драматических событий, с которыми столкнулся наш народ в этом году, немало людей покинуло свои дома. Для кого-то это действительно было вынужденное бегство от смертельной опасности. Но очень многие уехали совсем по другим причинам — кто-то под действием всепоглощающей паники, а кто-то просто решил воспользоваться поводом устроиться получше за границей. И вот именно эти люди столкнулись с определенными проблемами — материальными, моральными и, наконец, духовными», — сказал митрополит Антоний.

Владыка констатировал, что перемена жительства всегда связана со стрессом и переживаниями, особенно в сложное время. «И всё же еще большие переживания ожидают людей, которые, покидая дом, тешили себя необоснованными надеждами — на лучшую безбедную и беззаботную жизнь. Именно для них такие мечты сменились горьким разочарованием», — добавил он.

«На самом деле данная тема гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Ведь в течение жизни случается человеку сниматься со своего места не только пространственно. Имеются в виду ситуации, когда люди пытаются сменить род деятельности, к которому были призваны на что-то, по их мнению, более престижное, более доходное, более модное или даже просто более новое. Мол, надоело всё это, никто не ценит, слишком много сил уходит, устал, выгорел, нужно сменить обстановку. Довольно распространенная ситуация, не так ли? А после выходит, что люди, стремясь уйти от насущных ежедневных проблем, находят на свою голову еще большие», — продолжил архиерей.

Управделами УПЦ пояснил, что ситуации у всех разные, но мы рассматриваем именно тот случай, когда «тягу к переменам» в человеке провоцируют страсти и пороки: тщеславие, лень, безответственность, легкомыслие.

«Христиане знают, что наша жизнь исполнена испытаний, но так как она временная, они готовы перенести все страдания ради воссоединения со Христом в жизни „будущего века“, как говорит Символ веры. Потому для христиан делать свое дело на своем месте особенно важно», — отметил митрополит.

Архиерей считает, что желание перемен не грех сам по себе, но всегда нужно понимать контекст этого желания.

«Стоит в каждом случае спрашивать себя, чего именно хотим от перемен, насколько реальны наши желания, не станет ли нам от этого хуже и не станет ли хуже нашим близким. Речь даже не о тех оказиях, когда люди рвутся к „лучшей жизни“ за кордон, оставляя в одиночестве престарелых родителей. Ведь даже если покидаем свое место работы ради призрачной мечты, то оставляем тех людей, которым были нужны. Особенно это касается священников. И что уж удивляться, когда человек, сойдя со своего поста с целью призрачного комфорта, остается наедине с разбитыми иллюзиями», — продолжил он.

Митрополит Антоний отметил, что жизнь полна испытаний, и от них нельзя уклониться. «А если нами руководят страсти, от них тоже нельзя просто уйти, сменив „обстановку“ или решившись на эмиграцию. От себя никуда не убежишь», — заключил владыка.