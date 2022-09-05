На Николаевщине и Киевщине освятили новые храмы УПЦ

Главное: На Николаевщине в Вознесенске освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого пророка Давида.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения храма возглавил управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в сослужении архиереев и духовенство.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

За богослужением духовенство и верующие молились о мире на украинской земле и об избавлении от врага.

В конце богослужения митрополита Вознесенского и Первомайского Алексея поздравили с 10-летием архиерейской хиротонии.

На Киевщине в поселке Рокитное митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин совершил освящение нового храма в честь святого благоверного великого князя Александра Невского.

После освящения владыка возглавил в храме Божественную литургию.

После литургии митрополит Августин поздравил прихожан с освящением церкви, а также вручив награду Белоцерковской епархии «Рудосельская икона Пресвятой Богородицы» и благословенные грамоты благодетелям и активным прихожанам.