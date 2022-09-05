Предстоятель УПЦ рассказал, как достичь истинного богатства

Главное: Нужно строить свою жизнь на Божественных священных законах, которые делают человека способным принять самое большое богатство — богатство блаженной вечной жизни.

Блаженнейший рассказал евангельскую историю о богатом юноше (Мф.19:16-26).

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что человек, который исполняет Божественный закон делает себя способным вместить дар вечной жизни, но исполнение Божественного закона не делает Бога должником человека.

«Бог никому, ничем, никогда не обязан. Исполняя заповеди Божьи, человек готовит себя к принятию дара вечной жизни. Вечная жизнь — это особый дар благодати Святого Духа. Господь, конечно, хочет дать этот дар любому человеку, но вместить его в себе может лишь тот, кто старается исполнять Божественные заповеди», — отметил архипастырь.

Он напомнил, что Господь на вопрос учеников, кому же можно спастись, ответил, что человеку это невозможно, поскольку никто не может сделать Бога своим должником.

Также Митрополит Онуфрий обратил внимание на слова Спасителя о том, что удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем спастись богатому. «Богатство — это очень тяжелый крест», — добавил Блаженнейший.

«Когда человек получает большое состояние, у него появляется столько забот, столько попечения о богатстве, что человек забывает, что надо исполнять Божественные законы, и начинает служить богатству. А если человек служит богатству как мамоне, как божеству, он грешит против Бога и не может быть спасен», — пояснил митрополит Онуфрий

«Но все же богатый может спастись», — добавил архипастырь и привел пример людей, которые хотя и были богатыми, однако достигли высокой степени святости.

«Пророк Давид был царем, был богатым человеком. Святой князь Владимир был богатым человеком. Было и много других тех, кто владел имуществом, однако они умели правильно относиться к богатству, они никогда не делали богатство божеством, они всегда служили Богу, а богатство для них было даром Божиим, который они использовали для своей пользы и для пользы других», — рассказал Блаженнейший.

Предстоятель пожелал строить свою жизнь на Божественных священных законах, которые делают человека способным принять самое большое богатство — богатство блаженной вечной жизни.