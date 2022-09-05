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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, как достичь истинного богатства

Предстоятель УПЦ рассказал, как достичь истинного богатства

Александра Кудрявцева
04.09.22 19:20
263
Предстоятель УПЦ рассказал, как достичь истинного богатства
Главное: Нужно строить свою жизнь на Божественных священных законах, которые делают человека способным принять самое большое богатство — богатство блаженной вечной жизни.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.
 
Блаженнейший рассказал евангельскую историю о богатом юноше (Мф.19:16-26).
 
Предстоятель УПЦ подчеркнул, что человек, который исполняет Божественный закон делает себя способным вместить дар вечной жизни, но исполнение Божественного закона не делает Бога должником человека.
 
«Бог никому, ничем, никогда не обязан. Исполняя заповеди Божьи, человек готовит себя к принятию дара вечной жизни. Вечная жизнь — это особый дар благодати Святого Духа. Господь, конечно, хочет дать этот дар любому человеку, но вместить его в себе может лишь тот, кто старается исполнять Божественные заповеди», — отметил архипастырь.
 
Он напомнил, что Господь на вопрос учеников, кому же можно спастись, ответил, что человеку это невозможно, поскольку никто не может сделать Бога своим должником.
 
Также Митрополит Онуфрий обратил внимание на слова Спасителя о том, что удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем спастись богатому. «Богатство — это очень тяжелый крест», — добавил Блаженнейший.
 
«Когда человек получает большое состояние, у него появляется столько забот, столько попечения о богатстве, что человек забывает, что надо исполнять Божественные законы, и начинает служить богатству. А если человек служит богатству как мамоне, как божеству, он грешит против Бога и не может быть спасен», — пояснил митрополит Онуфрий.
 
«Но все же богатый может спастись», — добавил архипастырь и привел пример людей, которые хотя и были богатыми, однако достигли высокой степени святости.
 
«Пророк Давид был царем, был богатым человеком. Святой князь Владимир был богатым человеком. Было и много других тех, кто владел имуществом, однако они умели правильно относиться к богатству, они никогда не делали богатство божеством, они всегда служили Богу, а богатство для них было даром Божиим, который они использовали для своей пользы и для пользы других», — рассказал Блаженнейший.
 
Предстоятель пожелал строить свою жизнь на Божественных священных законах, которые делают человека способным принять самое большое богатство — богатство блаженной вечной жизни.
 
«На земле люди собирают богатство для того, чтобы сделать себя счастливыми — и этого, как правило, не достигают. Когда человек исполняет Божественные законы, Бог дает человеку богатство, которого все ищем, для которого созданы и которое не имеет тления, оно вечно — богатство, которое Господь приготовил на небе во Христе Иисусе, Господе нашем», — подытожил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Предстоятель УПЦ объяснил, как обрести мудрость.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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