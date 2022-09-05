В Киеве 150 переселенцев получили гуманитарную помощь от УПЦ

Главное: В столице сотрудники Отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви раздали 150 беженцам гуманитарную помощь.

Выдача гуманитарной помощи состоялась в Подольском благочинии столице на территории храмового комплекса святых Константина и Елены.

Перед началом акции настоятель храма протоиерей Андрей Вересюк провел благотворительную трапезу для обратившихся за помощью.

Как сообщалось ранее, во Львове в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Украинской Православной Церкви приготовили 150 обедов для вынужденных переселенцев и нуждающихся в помощи. Еду в соборе собирают еженедельно для бедных людей, а во время войны также для вынужденных переселенцев.