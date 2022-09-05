В Киеве 150 переселенцев получили гуманитарную помощь от УПЦ

Схемы воровства гуманитарки в Украине: как это работает
Обнародовано видео реального боя под Херсоном
Осенью 2022 доллар в Украине может взлететь до 90 грн
«Большая семерка» согласовала лимит цены на российскую нефть, — СМИ
В Украине военнообязанным мужчинам не разрешили покидать страну даже под залог
Внутренних переселенцев в Украине стало еще на 300 тысяч больше
Глава МАГАТЭ рассказал о разрушениях на Запорожской АЭС
Киев попал в тройку городов с самым грязным воздухом
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 48,7 тысяч солдат
Украинские военные закрепляются на занятых территориях на юге страны
В Украину уже пришло молодое бабье лето