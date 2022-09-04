На Буковине глава территориальной общины распорядился силой захватить храм УПЦ

Управделами УПЦ рассказал, что является препятствием к общению с Богом

Священник УПЦ объяснил, почему не меняют в богослужении церковно-славянский язык

На Херсонщине в результате обстрелов разрушены два храма УПЦ

Во Львове УПЦ кормит нуждающихся и переселенцев

04.09.22 11:25

Обнародовано видео реального боя под Херсоном

03.09.22 09:31

Осенью 2022 доллар в Украине может взлететь до 90 грн

02.09.22 16:21

«Большая семерка» согласовала лимит цены на российскую нефть, — СМИ

02.09.22 14:48

В Украине военнообязанным мужчинам не разрешили покидать страну даже под залог

02.09.22 14:31

Внутренних переселенцев в Украине стало еще на 300 тысяч больше

02.09.22 11:24

Глава МАГАТЭ рассказал о разрушениях на Запорожской АЭС

02.09.22 11:04

Киев попал в тройку городов с самым грязным воздухом

02.09.22 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 48,7 тысяч солдат

02.09.22 09:10

Украинские военные закрепляются на занятых территориях на юге страны

02.09.22 08:55

В Украину уже пришло молодое бабье лето