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Новости > Во Львове УПЦ кормит нуждающихся и переселенцев

Во Львове УПЦ кормит нуждающихся и переселенцев

Александра Кудрявцева
04.09.22 17:40
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Во Львове УПЦ кормит нуждающихся и переселенцев
Главное: Во Львове в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Украинской Православной Церкви приготовили 150 обедов для вынужденных переселенцев и нуждающихся в помощи.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, еду в соборе собирают еженедельно для бедных людей, а во время войны также для вынужденных переселенцев.
 
«Каждую субботу прихожане храма и волонтеры в храмовой трапезной готовят еду, разлагают ее порционно в одноразовую посуду и в 15.00 раздают продуктовые наборы людям во храмовом дворе.Проект кормления нуждающихся длится уже два с половиной года. Особые обороты это дело набрало с февраля 2022 года — с началом в Украине полномасштабных боевых действий», — отметил в пресс-службы епархии.
 
В епархии приглашают всех желающих делать во славу Божию доброе дело и действенно свидетельствовать о любви к ближним — приобщаться к делу кормления в качестве волонтеров. «Для этого следует в течение недели обратиться в храме к дежурному или просто прийти в субботний день на 11.00 часов в храм и включиться в работу», — говорится в сообщении.
 
Те же, кто не имеет возможности помогать руками, могут делать посильные пожертвования. Средства можно переводить на карту: 4909 1500 0251 4054.
 
В тему: Полтавская семинария УПЦ передала гуманитарную помощь в больницу.
 

Тэги: Львов, УПЦ

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