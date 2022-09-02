«Большая семерка» согласовала лимит цены на российскую нефть, — СМИ

Главное: Министры финансов стран G7 ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти. Они согласовали предельную цену на российскую нефть в ходе виртуальной встречи сегодня в обед.

Детали: Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) согласовали предельную цену на российскую нефть. Об этом говорится в сообщении журналистки издания Sky News Тамары Коен в Twitter.

«Министры финансов стран G7 согласовали предельную цену на российскую нефть в ходе виртуальной встречи сегодня в обед», — заявила она.

«Мы ограничим возможности Путина финансировать свою войну за счет экспорта нефти путем запрета на предоставление услуг, таких как страхование и предоставление финансирования, судам, перевозящим российскую нефть сверх согласованной предельной цены», — заявил канцлер казначейства Великобритании Надхим Захави.

При этом он добавил, что страны «Большой семерки» едины против российской «варварской агрессии и сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за суверенитет, демократию и свободу».

В тему: В G7 разработали план для борьбы с Путиным.