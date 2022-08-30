На Киевщине при храме УПЦ организовали развивающие занятия для детей по подготовке к школе

Главное: В Вишневом на Киевщине в воскресной школе при храме Божией Матери в честь иконы «Взыскание погибших» открыли набор на курс «Подготовка к школе».

Детали: Во время занятий с детьми будут работать опытные преподаватели и священники храма, сообщает УПЦ Во время занятий с детьми будут работать опытные преподаватели и священники храма, сообщает Центр информации

«В курс входит: развитие речи, чтения, письма; логико-математическое развитие; рисование, лепка, аппликация, конструирование; изучение английского языка», — поделились в воскресной школе.

Кроме того, дети смогут приобщиться к изучению Закона Божьего, познакомиться с православными праздниками, поучаствовать в богослужебной жизни прихода.

На территории храма есть укрытие, в которое дети будут перемещаться во время воздушных тревог. Занятия будут проходить 3 раза в неделю, по 3-4 урока по 25 мин с подвижными перерывами под наблюдением преподавателя.

Дополнительная информация по номеру +38 073 014 07 84.