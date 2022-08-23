У берегов Кипра нашли крупные залежи газа

Главное: У берегов Кипра нашли месторождение газа. Сделали это французская и итальянская компании.

Детали: Французская компания TotalEnergies и их итальянские партнеры из Eni обнаружили у берегов Кипра крупное месторождение газа. Его нашли на скважине Cronos-1, передает Reuters.

Отмечается, что тут находится около 2,5 триллионов кубических футов «голубого топлива» со значительным дополнительным потенциалом, который будет исследован с помощью дополнительной разведочной скважины в данном районе.

Стоит добавить, что найденное месторождение – третье у берегов Кипра, однако ни одно из них сейчас пока не разрабатывается.

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