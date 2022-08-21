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Новости > Усик снова победил Джошуа

Усик снова победил Джошуа

Александр Панько
21.08.22 09:50
130
Усик снова победил Джошуа

Главное: Александр Усик второй раз подряд одержал победу над Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе.

Детали: Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Усик прокомментировал возможный бой с Тайсоном Фьюри (не побеждённым до сих пор британским боксером): «Он не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри или не буду боксировать совсем».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

В тему: 25 сентября состоялся первый боксерский поединок Энтони Джошуа и Александра Усика. Победил Александр Усик.

Тэги: спорт, Александр Усик

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